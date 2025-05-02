Павлов: два эшелона аварийных бригад МЧС помогут энергетикам Подмосковья восстановить сети электроснабжения

Специалисты ГУ МЧС по Московской области помогут энергетикам восстановить сети электроснабжения в регионе после минувшего шторма. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

По его словам, для этого были сформированы два эшелона аварийных бригад. В состав первого вошли 20 бригад (72 человека), которые работают в северо-западной части области. Это Сергиев-Посад, Талдом, Дмитров, Клин, Солнечногорск, Истра. В резервный второй эшелон вошли 32 бригады (104 человека). Их задействуют при поступлении запросов от энергетиков и муниципалитетов, если обстановка ухудшится.

Павлов добавил, что специалисты МЧС работают 4:30 утра. Прежде всего они освободили все проезжие части, дороги регионального и муниципального значения и железнодорожные пути. Наибольший объем работ провели в районе Вербилок на Савеловском направлении.

«По состоянию на эту минуту есть затруднения на дорогах, но заторов нет, движение восстановлено полностью», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.