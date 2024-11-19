Печать домов на 3D-принтере будут осуществлять в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба RVS 3D]
Компания RVS 3D из Химок разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона, с помощью которого можно будет печатать любые архитектурные формы, в том числе жилые дома. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 60 миллионов рублей. Сейчас на предприятии в городском округе Химки работает 15 человек, в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На предприятии будут печатать малые архитектурные формы, гаражи и не только. Это позволит значительно сократить сроки строительства. Генеральный директор компании RVS 3D Вадим Тарасов добавил, что компания также ведет разработку аппаратного и программного обеспечения и строительных материалов для 3D-печати из бетона.
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