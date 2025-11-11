Педагоги из Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского конкурса наставников

Пять педагогов из Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, отборочный этап конкурса прошли около 11 тыс. участников из Подмосковья. Полуфиналистами стали 68 человек, а финалистами — 27.

Так, победу одержали Дмитрий Белитский, Иван Варлыгин, Алена Донскова, Владимир Коняев и Дмитрий Корэ. Им вручили сертификаты на поездки по стране от проекта «Больше, чем путешествие». Также они смогут пройти повышение квалификации в Роспатриотцентре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию.