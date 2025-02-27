Педиатрическое отделение открыли в Дедовске после капремонта

В Дедовске после капитального ремонта заработало педиатрическое отделение Истринской больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках ремонта в отделении заменили инженерные коммуникации, привели в порядок кровлю, провели внутренние отделочные работы, оборудовали мельцеровские боксы и палату интенсивной терапии, установили новую мебель.

В здании обустроили двухместные палаты с санузлом и душевой, создали условия для маломобильных пациентов. Во всех палатах койки оборудовали точками кислорода с возможностью подключения медицинского оборудования. Отделение рассчитано на 35 коек.

В отделении будут оказывать помощь детям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, патологиями мочевыводящих путей. Прием здесь будут вести педиатры, неонатологи и врачи узких специальностей.

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