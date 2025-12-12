Передача первой партии писем Деду Морозу, собранных в парках Подмосковья, пройдет в Одинцово
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
В парке «Раздолье» в Одинцово пройдет торжественный сбор и передача Деду Морозу первой партии писем от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В одинцовском парке в этот день проведут торжественные мероприятия, в том числе встречи с зимним волшебником и Снегурочкой и чаепития.
Письма, собранные в парках региона, отправятся в Великий Устюг с волонтерами благотворительного фонда «Путь детства». Вторую партию посланий соберут в Наташинском парке в Люберцах в конце декабря.
В Подмосковье этой зимой открыли 62 резиденции и 116 почт Деда Мороза. Они будут работать до 11 января.
