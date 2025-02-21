Передачу 25 участков земли под социально важные объекты согласовали в Подмосковье в январе

В Подмосковье за январь согласовали предоставление в безвозмездное пользование и постоянное (бессрочное) пользование 25 участков земли. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Участки расположены в 11 округах. Их общая площадь составляет около 20 га. На них будут размещены социально важные объекты.

К примеру, в поселке Островцы в Раменском округе передали участок площадью 2,1 га под строительство школы на 1,1 тыс. мест. Учреждение возведут за счет регионального бюджета. Ввод объекта запланирован на следующий год.

В деревне Степаново в Электростали предоставили участок, площадь которого составляет 0,1 га. На нем создадут универсальную спортивную площадку. Ее обустроят в третьем квартале текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области благоустроят около 150 общественных пространств. Это парки, лесопарки, площади, набережные скверы и другие объекты.