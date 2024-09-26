Переходно-скоростные полосы обустроят в Подмосковье

Специалисты Мосавтодора обустроят пять переходно-скоростных полос в Кашире, Рузском и Ленинском округах до конца года, работы проводят в целях снижения количества аварийных ситуаций и заторов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Кашире полосы появятся на улице Центральной в деревне Аладьино и на въезде на улицу Ленина в городе Ожерелье, в Рузском округе — на выезде из деревни Сафониха, где пересекаются дороги «М-9 „Балтия“ — Онуфриево — Орешки» и «МБК — Никольское — Сафониха», и на выезде из деревни Ладыгино. В Ленинском округе работы проведут в поселке Развилка на улице Газовиков с выездом на Каширское шоссе.

«Также полосу планируют обустроить в городе Фрязино на Окружном проезде — это позволит сделать удобнее выезд на Фряновское шоссе. К работам приступят на следующей неделе», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.