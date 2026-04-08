Переселенцы из аварийного жилья Подмосковья подали 37 заявок на сертификаты за первую неделю программы

Новая инициатива по расселению аварийного жилья в Московской области уже показала свою востребованность: всего за первую неделю работы программы собственники непригодных для проживания квартир подали 37 заявлений на получение жилищных сертификатов. Заявления поступили из 13 округов региона, что свидетельствует о широком интересе к механизму государственной поддержки, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Суть нововведения заключается в том, что вместо прямого переселения граждане получают специальный сертификат — финансовый инструмент, который позволяет самостоятельно выбрать новое жилье. Как подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, такой подход дает жителям аварийных домов реальную свободу выбора: с сертификатом можно приобрести квартиру в новостройке в любом округе региона, ориентируясь на личные предпочтения и потребности семьи.

Ключевое преимущество программы — гарантированная финансовая поддержка от государства. Расчет ведется по фиксированной ставке: 181,7 тыс. руб. за кв.м. При этом разработчики предусмотрели особую социальную гарантию: даже если площадь аварийного жилья существенно меньше нормы, компенсация начисляется исходя из минимального порога в 28 кв.м. Например, владелец квартиры площадью 15 кв.м все равно получит сертификат на сумму около 5 млн руб. — эквивалент стоимости минимально гарантированной площади. Если же аварийное жилье превышает этот показатель, сумма сертификата рассчитывается по фактической площади помещения.

Гибкость механизма проявляется и в возможности доплаты: если выбранная квартира стоит дороже суммы сертификата, участник программы вправе покрыть разницу из собственных сбережений. Это открывает доступ к более широкому спектру вариантов — от компактных студий до просторных семейных апартаментов, в зависимости от финансовых возможностей и пожеланий.

Участие в программе доступно не всем собственникам аварийного жилья, а только тем, кто соответствует 3 ключевым критериям. Прежде всего, заявитель не должен был ранее получать аналогичную государственную поддержку. Далее, дом, где находится его квартира, обязан иметь официальный статус аварийного и быть включенным в региональную программу расселения — это подтверждается соответствующими документами. И наконец, на момент признания дома непригодным для проживания у гражданина не должно быть другого жилья в собственности либо по договору социального найма: такая мера исключает злоупотребления и направляет помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

Программа выстроена с четким графиком реализации, чтобы обеспечить организованность процесса и соблюдение прав участников. Сначала необходимо подать заявление в администрацию своего округа — крайний срок для этого установлен до 1 июля 2026 года. После одобрения заявки следует оперативно заключить соглашение о выдаче сертификата — сделать это нужно не позднее 3 августа 2026 года. Финальный этап предполагает самостоятельный поиск подходящего жилья и оформление договора купли‐продажи, который необходимо завершить до 1 октября 2026 года.

