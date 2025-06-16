Переселенцы из аварийных домов Подмосковья с начала июня подали более 200 заявок на жилищные сертификаты

В Подмосковье с начала июня переселенцы из аварийных домов подали 204 заявки на оформление жилищных сертификатов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Так, заявки поступили от жителей 27 округов. Больше всего заявлений было подано в Шатуре, Щелково и Орехово-Зуево — 30, 27 и 18 соответственно.

На основании жилищного сертификата предоставляется компенсация затрат на покупку нового жилья. Сертификат выплачивается по цене 174,8 тыс. руб. за 1 кв. м, но не менее 4,8 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе из аварийных и ветхих домов были переселены уже около 28 тыс. семей.