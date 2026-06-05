«Перловские дачи: дом архитектора Л.В. Стеженского» в Мытищах включат в Единый госреестр объектов культурного наследия

Принято решение о внесении объекта «Перловские дачи: дом архитектора Л.В. Стеженского, конец XIX — начало XX века» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН). Главное управление культурного наследия Московской области также определило границы охраняемой территории, установило правила ее использования и зафиксировало перечень элементов, подлежащих особой охране. Соответствующее распоряжение ведомства датировано 3 июня 2026 года и имеет № 06РВ‐431 .

История конкретной дачи №68 прослеживается с 1909 года. Тогда в «Дачном вестнике» появилась заметка о ее продаже архитектору Стеженскому. Постройка соответствовала типичным загородным решениям начала XX столетия: это было 2-этажное деревянное здание на каменном фундаменте, оборудованное голландской системой отопления и оснащенное ламповым освещением.

Леонид Васильевич Стеженский (1868–1941) снискал известность как русский архитектор и мастер модерна. Он спроектировал множество зданий различного назначения — от доходных домов и особняков до учебных корпусов. Отдельные творения архитектора впоследствии получили статус объектов культурного наследия, среди которых выделяются доходный дом Н.С. Воробьева и храм святых Марфы и Марии при лазарете Марфо‐Мариинской обители.

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