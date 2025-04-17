Первая летняя смена в лагере «Литвиново» для детей участников СВО стартует в мае

В подмосковном лагере «Литвиново» в конце мая откроется первая летняя смена для детей участников спецоперации. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В прошлом году в «Литвиново» начал действовать палаточный лагерь. В нем первая смена стартует 15 июня.

В общей сложности за лето в лагере организуют шесть смен по 14 дней. У каждой из них будет своя тематическая направленность.

Ежегодно по бесплатным путевкам в лагере отдыхают свыше 3 тыс. детей. Для ребят организуют пятиразовое питание, спортивные и творческие мероприятия, различные конкурсы.

Подробная информация о лагере и возможностях получения путевки представлена здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки доступны для участников спецоперации в регионе.