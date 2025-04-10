Первая международная офтальмологическая конференция пройдет в ДКЦ им. Рошаля

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля пройдет первая международная конференция детских офтальмологов «Взгляд в будущее: детская офтальмология сегодня». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках мероприятия участники обсудят актуальные вопросы в области детской офтальмологии. К примеру, будут обсуждаться современные подходы к лечению офтальмологических травм у детей, развитие офтальмологической хирургии.

Также состоятся круглые столы и пленарные заседания. Кроме того, участники смогут ознакомиться с передовыми технологиями в действии благодаря прямой трансляции из операционной учреждения.

«Мы уверены, что конференция станет важным шагом в развитии детской офтальмологической помощи как в нашем регионе, так и по всей России», — отметила главврач центра Татьяна Шаповаленко.

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