Первая межмуниципальная выездная администрация прошла в Подольске

Первая межмуниципальная выездная администрация состоялась в Подольске. Об итогах мероприятия рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В мероприятии приняли участие представители четырех округов — Подольска, Домодедово, Лыткарино и Ленинского. В число участников вошли более 50 председателей советов МКД, представители областных ведомств и городских служб.

По всем поступившим в рамках мероприятия обращениям были даны ответы. Если вопросы требовали дополнительной проработки или взаимодействия нескольких ведомств, то к ним запланировали вернуться с решением позднее.

«Для меня такие встречи — живые и настоящие — возможность вести открытый разговор без формальностей. Когда слышим друг друга — появляются реальные решения», — отметил глава Подольского округа Григорий Артамонов.

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