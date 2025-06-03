Первая смена стартовала в лагере «Родина» в Подольске

Порядка 320 детей отдохнут в детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» в рамках первой смены, 10 из них — дети участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В лагере организуют 12 отрядов, два из которых будут спортивными. Для детей подготовят народные игры и развлечения, творческие мастер-классы, включая роспись матрешек, платков, посуды и шкатулок. Кроме того, они смогут научиться основам живописи и выжигания, попробовать себя в 3D-моделировании и не только.

В лагере также будут работать бассейн и тренажерный зал, пройдут анимационное шоу, творческие концерты, дискотеки, киносеансы и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.