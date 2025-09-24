Первая в Подмосковье конференция по детской эндокринологии прошла в ДКЦ им. Рошаля
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Первая в регионе конференция по вопросам детской эндокринологии прошла в ДКЦ им. Рошаля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
В мероприятии приняли участие замминистра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина и главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петрокова.
Участниками конференции стали свыше 350 человек. В гибридном формате к мероприятию подключились специалисты из разных регионов России.
Участники обсудили актуальные вопросы детской эндокринологии и примеры мультидисциплинарного лечения детей с эндокринными заболеваниями.
