Первое в России производство криогранулированных штаммов для заквасок запустили в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализовал холдинг «СОЮЗНАБ» на базе подмосковной компании ООО «Зеленые линии». Это третье в мире предприятие, освоившее инновационную технологию.

Криогранулированные штаммы применяются в молочной и фармацевтической промышленностях. Их особенность заключается в том, что они сохраняют высокую метаболическую активность.

Производственные мощности нового предприятия позволят полностью закрыть потребности российского рынка и осуществлять поставки в зарубежные страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будет создана еще одна ОЭЗ. Она будет называться «Большой Серпухов».