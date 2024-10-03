Первокурсники заключили почти тысячу договоров на целевое обучение в медколледже Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году студенты первых курсов заключили более 700 договоров на целевое обучение в Московском областном медицинском колледже, чтобы в будущем трудоустроиться в одну из подмосковных больниц. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наша задача, чтобы студент еще время обучения знал, где будет работать после выпуска из медколледжа. Поэтому благодаря целевым договорам, мы не только поддерживаем молодые кадры, но и гарантируем будущее трудоустройство. Отмечу, что у нас в регионе для молодых специалистов со средним медобразованием есть материальная поддержка», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Так, специалисты могут ежемесячно получать доплату в размере семь тысяч рублей в течение трех лет. В колледже можно обучаться по специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».
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