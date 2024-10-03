Первокурсники заключили почти тысячу договоров на целевое обучение в медколледже Подмосковья

«Наша задача, чтобы студент еще время обучения знал, где будет работать после выпуска из медколледжа. Поэтому благодаря целевым договорам, мы не только поддерживаем молодые кадры, но и гарантируем будущее трудоустройство. Отмечу, что у нас в регионе для молодых специалистов со средним медобразованием есть материальная поддержка», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.