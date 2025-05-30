«Первые» из Московской области примут участие в Фестивале детства и юности

Представители Подмосковья примут участие в Фестивале детства и юности, который «Движение первых» организует к Международному дню защиты детей, 31 мая и 1 июня, главной площадкой фестиваля станет ВДНХ в Москве — там соберутся более 2 тыс. детей и взрослых из 89 регионов России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Движение первых» — самое многочисленное у нас в Подмосковье. На сегодняшний день оно насчитывает более 416 тыс. человек. <…> В фестивале на ВДНХ приняли участие более 500 подмосковных активистов. Уверена, ребята смогут не только узнать много нового, но и завести друзей из других регионов России», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках фестиваля для участников подготовят шествие дружбы, мастер-классы, открытый микрофон в зоне «Костровая» и выступления популярных артистов. Кроме того, они познакомятся с ценностями «Движения первых», пообщаются с экспертами и известными спикерами, посетят фестивальный городок с деловыми играми и полезными мастер-классами и не только.

Председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова отметила, что фестиваль охватит всю Россию. Особое внимание в программе уделят проведению Года защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостей ждут музыкально-литературная акция о подвиге и героях, встречи с ветеранами специальной военное операции и многое другое.

К участию в мероприятии приглашены различные государственные ведомства и крупные корпорации, в том числе Росмолодежь, Российское общество «Знание», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Сбер, ВК и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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