«Первые» из Московской области вошли в число лауреатов I Всероссийской премии «Разговоры о важном»

Подмосковные «Первые» стали лауреатами I Всероссийской премии «Разговоры о важном», торжественная церемония награждения прошла в воскресенье, 1 июня, на Фестивале Движения Первых, сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Одним из лауреатов премии стала педагог-психолог из Химок Юлия Оболенская.

«Мы поздравляем нашего педагога Юлию Оболенскую с победой в премии „Разговоры о важном“. Вместе с активистами школы она создала волонтерский отряд „Гарпия“. Ребята поддерживают участников СВО, пишут письма на передовую, собирают гуманитарную помощь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко отметил влияние проекта на формирование воспитательного пространства в России. По его словам, в премии принимают участие руководители правительства, Федерального собрания, министры, главы крупнейших корпораций, выдающиеся ученые. В течение года они подготавливали различные занятия и выпустили веб-сериал «Разговоры о важном». В съемках принимают участие известные артисты, среди них — Милош Бикович, Вячеслав Фетисов, Виктор Добронравов, Андрей Леонов, Ирина Горбачева и другие.

Министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках мероприятия объявил победителей в номинации «Создавая важный разговор», в рамках которой оценивалась работа педагогов по созданию оригинальных методических разработок для проведения занятий в рамках проекта. Он подчеркнул, что занятия «Разговоры о важном» проводятся в первую очередь для детей.

Помимо этого, на фестивале в лектории Российского общества «Знание» прошла презентация четырех социально значимых проектов российских старшеклассников, в числе которых оказались представители региона. Так, Мария Александрова из Звездного Городка представила проект новой туристической платформы с предприятиями из 13 промышленных отраслей, доступными для школьных экскурсий. Александра Желнова из Шатуры и Маргарита Старостина из Москвы также создали сервис для поддержки подростков и их родителей.

«На Фестивале Движения Первых наши активисты представили свои проекты лидерам в сфере образования и молодежной политики. Для нас это высокая оценка работы по созданию единого воспитательного пространства Подмосковья», — сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.