Первые после капремонта тренировки провели на стадионе «Гидросталь» в Чехове

В Чехове на стадионе «Гидросталь», в котором провели капитальный ремонт, прошли первые тренировки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт состоялся в рамках региональной госпрограммы. Строители привели в порядок большое футбольное поле, обновили беговые дорожки, возвели новые трибуны, открытые площадки для баскетбола и мини-футбола, теннисный корт, хоккейную коробку. Помимо этого, на стадионе появились уличные тренажеры, наружное освещение, в основном здании — раздевалки, кафе и другие помещения. Рядом с ним разместили парковку для машин и велосипедов.

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