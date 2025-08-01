Первые жилищные сертификаты вручили переселенцам из аварийных домов в Домодедово

В Домодедово переселенцам из аварийных домов вручили первые жилищные сертификаты. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сертификаты жителям вручила глава округа Евгения Хрусталева. Благодаря таким документам они смогут всего за один месяц переехать в новое жилье. На сегодняшний день в муниципалитете вручили 14 сертификатов.

В общей сложности в Домодедово в программу расселения аварийного жилфонда входит более 3,3 тыс. кв. м. помещений. В аварийных домах проживают свыше 220 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации госпрограммы по расселению аварийных домов в регионе. Он отметил, что с 2019 года в новые квартиры переехали 28 тыс. семей.