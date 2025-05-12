Первый этап «Экологических игр» завершился в Московской области

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги первого этапа проекта «Экологические игры — 2025».

Общее число участников игр составило более 1,5 тыс. человек. На протяжении нескольких недель жители выполняли различные задания, связанные с экологической тематикой: находили пункты приема батареек, сдавали вторсырье, участвовали в субботниках. По итогам этапа девять участников были отмечены специальными наградами.

На седьмой неделе проекта, с 12 по 18 мая, участникам предлагается сдать ненужные вещи в пункт приема текстиля.

Игры будут проходить до 21 сентября. Подробная информация об условиях участия представлена здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал рассказать жителям, как правильно вывозить крупногабаритный мусор.