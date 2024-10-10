Первый этап реконструкции комплекса зданий музея-заповедника «Мелихово» завершается под Чеховым

В подмосковном Чехове завершается первый этап реконструкции комплекса зданий музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 42 рабочих и две единицы техники. В здании визит-центра продолжаются отделочные работы, ведется сборка и расстановка мебели. Одновременно продолжается монтаж газовой котельной в составе инженерно-хозяйственного блока, отделка помещений в административном корпусе. На прилегающей территории строители прокладывают пешеходные дорожки», — говорится в сообщении.

Строители обустроили также парковку у нового главного входа, ее уже открыли для посетителей. Работы проходят в рамках областной госпрограммы в несколько этапов. В рамках реализации первого этапа работ здесь возведут инженерно-хозяйственный комплекс и обновят административное здание, территорию музея частично благоустроят. Завершить работы планируют в конце 2024 года.

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