Первый командный Кубок Московской области по русскому шапочному бою прошел в Балашихе

В Балашихе прошел первый командный кубок Подмосковья по русскому шапочному бою, турнир провели среди юношей и девушек на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержала сборная Балашихи. На втором и третьем месте соответственно расположились команды Богородского округа и Подольска. В общей сложности участниками стали 176 спортсменов из 21 городского округа.

Победителей и призеров наградили Дмитрий Двали и чемпион мира по боксу по версии WBA Gold, обладатель интерконтинентального и Европейского поясов WBO, чемпион PABA Роман Андреев. Помимо этого, в рамках турнира гостей ждали интерактивные зоны. Так, например, общественная организация «Русская община» провела мастер-классы по армрестлингу и росписи магнитов, военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» Балашихи — мастер-класс по сборке и разборке автоматов и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.