Первый областной фестиваль «Эра дронов» прошел в Подмосковье

В Подмосковье прошел первый областной фестиваль пилотирования FPV-дронов для подростков и молодежи «Эра дронов». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Подобные мероприятия наглядно демонстрируют, как современные технологии могут служить инструментом патриотического воспитания. На площадке фестиваля ребята смогли не только проверить свои силы, но и увидеть возможности для своего развития — от кружков моделирования до поступления в технические вузы и работы на оборонных предприятиях», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Мероприятие провели в конькобежном центре Коломны. Оно было организовано по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и посвящено памяти участника СВО, Героя России Евгения Фадина.

В фестивале приняли участие около 1 тыс. человек. В программу вошли соревнования по пилотировании дронов в двух технических классах. В первой категории победила команда «Факел» из Химок, во второй — команда «Феникс» из Коломны.

Также была организована выставка, на которой представили 10 тематических стендов от компаний-производителей дронов и образовательных учреждений. Особый интерес у гостей вызвал стенд команды Istok.Robotics из Фрязино, где можно было увидеть роботов RedHorn2, PinkPong2 и Greenpong, а также военно-тактическое оборудование и техника от ООО «АУРУМ».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области запустили курсы операторов БПЛА.