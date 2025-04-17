Первый заместитель главы Подольска проверил благоустройство в деревне Булатово

Первый заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил благоустройство в деревне Булатово. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

К обходу также присоединились депутат муниципального Совета депутатов Юрий Стрелков, представители территориального отдела и профильные специалисты.

В рамках проверки особое внимание было уделено качеству вывоза мусора. Никаких нарушений выявлено не было. Также в нормативном состоянии в населенном пункте находятся детская и спортивная площадка.

При проверке территории памятника павшим в годы Великой Отечественной войны было отмечено, что в ненадлежащем состоянии находятся скамейки и урны. Было поручено устранить недочет.

Ранее сообщалось, что замглавы округа Анжела Студеникина осмотрела общественные пространства в микрорайоне Силикатная.