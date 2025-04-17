Замглавы Подольска провела обход в микрорайоне Силикатная
Анжела Студеникина осмотрела территории в микрорайоне Силикатная
Фото: [t.me/podolskadm]
Заместитель главы Подольска Анжела Студеникина проверила содержание территорий в микрорайоне Силикатная. Об итогах обхода рассказали в администрации муниципалитета.
В проверке также приняли участие депутат горсовета Виктор Щукин, представитель территориального отдела Сергей Колесников и профильные специалисты.
Студеникина дала поручение покрасить скамейки и обновить часть покрытия на детской площадке у дома № 88А по проспекту Юных Ленинцев. Также она поручила активизировать работу по уборке придомовых территорий и обратила внимание на вывоз мусора.
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