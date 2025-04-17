Замглавы Подольска провела обход в микрорайоне Силикатная

Заместитель главы Подольска Анжела Студеникина проверила содержание территорий в микрорайоне Силикатная. Об итогах обхода рассказали в администрации муниципалитета.

В проверке также приняли участие депутат горсовета Виктор Щукин, представитель территориального отдела Сергей Колесников и профильные специалисты.

Студеникина дала поручение покрасить скамейки и обновить часть покрытия на детской площадке у дома № 88А по проспекту Юных Ленинцев. Также она поручила активизировать работу по уборке придомовых территорий и обратила внимание на вывоз мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе подготовки области к летнему сезону.