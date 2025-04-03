Первый заместитель главы Подольска проверил железнодорожные станции округа

Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов проверил состояние железнодорожных станций и переходов муниципалитета. К мониторингу также присоединились представители Управления по инвестиционной деятельности, транспорту и связи.

Сначала была проверена территория у платформы «Силикатная». Основные замечания касались подтопления и содержания полосы отвода, а также прилегающей территории. Было поручено привести в порядок ограждения, поручни и надземный переход. Помимо этого, участники мониторинга обсудили разработку проекта нового моста через железнодорожные пути.

Кравцов также проверил «опасные тропы» в микрорайонах Климовск и Львовский. По итогам мониторинга было принято решение направить обращение в ОАО «РЖД» о строительстве пешеходных переходов на самых опасных участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе строительства четырех пешеходных переходов через железную дорогу.