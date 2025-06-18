Первый замглавы Подольска провел мониторинг качества содержания территорий в микрорайоне Южный

Первый заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил качество содержания территорий в микрорайоне Южный. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе для контроля чистоты установлено 66 тыс. камер с искусственным интеллектом.

Александр Мамлай проверил, как коммунальные службы микрорайона содержат дворы и общественные пространства. Он поручил усилить работу по покосу травы, а также призвал привести в порядок входные группы дома № 12 по улице Филиппова.

Кроме того, Мамлай проверил, как управляющая организация проводит уборку подъездов, и поручил усилить эту работу. Помимо этого, он проверил, актуальна ли информация, размещенная на стендах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству территорий в Подмосковье в текущем году.