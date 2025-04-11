Первый замглавы Подольска Владимир Кравцов навестил бывшего узника фашистского концлагеря Бориса Борисова

Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей навестил Бориса Васильевича Борисова.

Как рассказали в пресс-службе городского округа, в 1943 году Борис Васильевич и его близкие были отправлены в лагерь Цудедалинен под Вупперталем.

В 1945 году вместе с другими заключенными Борис Васильевич был освобожден. Когда семья вернулась в Белоруссию, он окончил школу и поступил в Витебский физкультурный техникум. После его окончания продолжил обучение в Москве, а затем перевелся в Смоленск.

Позднее Борис Васильевич был распределен на работу в Татарстан, а в 1996 году переехал в Подольск. Здесь он начал работать учителем физкультуры в школе № 18.

Фото: [ t.me/podolskadm ]

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