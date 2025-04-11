Первый замглавы Подольска Владимир Кравцов навестил бывшего узника фашистского концлагеря Бориса Борисова
В Подольске Владимир Кравцов встретился с бывшим узником фашистского концлагеря
Фото: [t.me/podolskadm]
Первый заместитель главы Подольска Владимир Кравцов в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей навестил Бориса Васильевича Борисова.
Как рассказали в пресс-службе городского округа, в 1943 году Борис Васильевич и его близкие были отправлены в лагерь Цудедалинен под Вупперталем.
В 1945 году вместе с другими заключенными Борис Васильевич был освобожден. Когда семья вернулась в Белоруссию, он окончил школу и поступил в Витебский физкультурный техникум. После его окончания продолжил обучение в Москве, а затем перевелся в Смоленск.
Позднее Борис Васильевич был распределен на работу в Татарстан, а в 1996 году переехал в Подольск. Здесь он начал работать учителем физкультуры в школе № 18.
Фото: [t.me/podolskadm]
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