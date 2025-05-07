Первый зампрокурора Подмосковья принял участие в торжественном мероприятии в преддверии Дня Победы

В преддверии празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев принял участие в торжественном мероприятии, среди участников также были Наро-Фоминский городской прокурор Артем Шишов, коллектив городской прокуратуры, пенсионеры органов прокуратуры и сотрудники администрации Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Они совместно возложили цветы к мемориальному комплексу «Неизвестный солдат» и Вечному огню, чтобы почтить память погибших в годы войны. В ведомстве подчеркнули, что Великая Отечественная война стала «одним из самых страшных испытаний, которые выдержала наша страна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.