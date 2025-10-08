Певица из Подольска выступила на главной сцене музыкального театра «Геликон-опера»
Фото: [t.me/podolskadm]
Певица из Подольска Анастасия Лаптева выступила на главной сцене музыкального театра «Геликон-опера». Об этом рассказали в администрации округа.
Анастасия — выпускница Народного коллектива «Вокальная студия „Очарование“» ДК им. Лепсе, лауреат международных конкурсов и солистка Молодежной программы театра «Геликон-опера».
В ходе выступления артистка исполнила партию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта.
