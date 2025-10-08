Певица из Подольска выступила на главной сцене музыкального театра «Геликон-опера»

Подольская певица выступила в театре «Геликон-опера»

Фото: [t.me/podolskadm]

Певица из Подольска Анастасия Лаптева выступила на главной сцене музыкального театра «Геликон-опера». Об этом рассказали в администрации округа.

В Бронницах состоится областной фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро», отметили до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Анастасия — выпускница Народного коллектива «Вокальная студия „Очарование“» ДК им. Лепсе, лауреат международных конкурсов и солистка Молодежной программы театра «Геликон-опера».

В ходе выступления артистка исполнила партию Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» Моцарта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проведения культурных мероприятий.

