Пилотный проект «Служба заботы» запустили в пяти медучреждениях Подмосковья

В пяти медучреждениях Подмосковья стартовал пилотный проект «Служба здоровья». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Проект реализуется в учреждениях в Домодедово, Дубне, Истре, Сергиевом Посаде и Жуковском. В его рамках в отдельное подразделение были объединены администраторы поликлиник и организована открытая регистратура. Для пациентов обустроили специальные зоны с доступом к сайту госуслуг для самостоятельного прикрепления к учреждению.

«Служба заботы помогает пациентам быстрее и проще получить нужную услугу, а также контролирует качество обслуживания в поликлиниках. Мы будем масштабировать этот формат на другие учреждения региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развивается сфера детского здравоохранения.