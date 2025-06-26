Пирс с прокатом сапов и катамаранов обустроят в парке им. Виктора Талалихина в Подольске в следующем году к 130-летию объекта. Об этом рассказал глава округа Григорий Артамонов.

До этого в регионе после благоустройства открыли три общественных пространства, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Артамонова, в парке создадут зону барбекю и фудкорт, откроют новые кафе, установят арт-объекты, подготовят выставку под открытым небом и тематическую фотозону.

«Следующим летом расширим зону пирса, где будет работать прокат сапов и катамаранов», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об итогах голосования за объекты благоустройства в регионе.