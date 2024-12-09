Письмо Деду Морозу можно будет отправить в Подмосковье до конца декабря
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До конца декабря жители Подмосковья могут отправить письмо Деду Морозу, сделать это можно в подмосковных отделениях Почты России. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В ведомстве уточнили, что Дом Деда Мороза находится по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Ознакомиться с адресами новогодних ящиков для отправки писем можно на карте.
«Каждый декабрь Почта наполняется волшебством, кроме стандартных задач, мы выполняем важную новогоднюю миссию — доставляем письма Деду Морозу. Нам очень приятно, что в жизни остается место для сказки и исполнения желаний!», — отметила директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.