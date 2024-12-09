Письмо Деду Морозу можно будет отправить в Подмосковье до конца декабря

«Каждый декабрь Почта наполняется волшебством, кроме стандартных задач, мы выполняем важную новогоднюю миссию — доставляем письма Деду Морозу. Нам очень приятно, что в жизни остается место для сказки и исполнения желаний!», — отметила директор блока по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.