Пять больниц Подмосковья присоединились к пилотному проекту по ранней диагностике рака кишечника

В Подмосковье запустили пилотный проект по ранней диагностике рака кишечника. К нему присоединились пять медучреждений, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, участниками проекта стали больницы Домодедово, Лобни, Королева, Одинцово и Балашихи. В них можно сдать количественный анализ на скрытую кровь в кале. Онкоскрининг позволит выявить скрытое кровотечение в нижних отделах ЖКТ.

С начала текущего года в Подмосковье такой онкоскрининг прошли уже более 10 тыс. человек. У 334 заподозрили злокачественное новообразование. По итогам углубленной диагностики заболевание подтвердили у двух пациентов.

Онкоскрининг проводится всем жителям в возрасте от 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. В случае подозрения на рак назначают колоноскопию. При этом в больницах — участниках пилотного проекта в рамках ОМС доступна колоноскопия с седацией.

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