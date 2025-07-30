Пять человек предстанут перед судом в Подмосковье за хищение 15,3 млн руб. в рамках нацпроекта

Суд в Подмосковье рассмотрит уголовное дело о хищении более 15,3 млн руб. в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Обвиняемые — пять сотрудников двух компаний. Летом 2019 года гендиректор ООО «Смарт» заключил муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству набережной Пехорки в Балашихе по нацпроекту. После этого он решил похитить бюджетные средства и сговорился с директором компании-субподрядчика ООО «Стройград» и руководителем проекта этой же компании.

Злоумышленники передали в администрацию Балашихи документы с заведомо ложной информацией об объемах и стоимости работ и понесенных затратах. Таким образом, они похитили порядка 9 млн руб.

Помимо этого, учредитель и руководитель проекта ООО «Стройград», а также другие соучастники в 2020 году предоставили в Объединенную дирекцию парков Богородского округа документы с недостоверной информацией об объемах и стоимости работ по благоустройству набережной Клязьмы. В результате было похищено еще свыше 6,3 млн руб.

Дело в отношении злоумышленников рассмотрит городской суд Балашихи. Также прокуратура подала в суд два иска о взыскании с них суммы материального ущерба.

Ранее в ведомстве сообщили, что суд в Подмосковье рассмотрит дело о мошенничестве на 134 млн руб.