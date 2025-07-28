В Подмосковье направили в суд дело о мошенничестве на сумму более 134 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на общую сумму более 134 млн рублей, возбужденному в отношении двоих мужчин, их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения.

По его данным, в июле 2021 года один из обвиняемых организовал преступную группу по хищению имущества юридических лиц, в качестве пособника выступил его знакомый. В период с августа по октябрь 2021 года они нашли номинального руководителя, на которого зарегистрировали два акционерных общества — АО «Агрокомплекс Новомосковский» и АО «Русавтодор» (схожи по названию с реальными крупными холдингами).

После этого под видом зарегистрированных акционерных обществ они заключали фиктивные договоры поставки продукции для нужд компаний не менее чем с 13 предприятиями из Московского региона, Татарстана, Башкирии и других субъектов России. Полученные по договорам материальные ценности поступали на специально арендованный склад в Сергиево-Посадском округе, после чего их перемещали в другие регионы страны. Общий ущерб в результате превысил 134 млн рублей.

В отношении других соучастников дело выделили в отдельное производство, их объявили в международный розыск. Место нахождения большей части похищенного имущества было установлено, его возвратили владельцам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).