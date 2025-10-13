Пять команд приняли участие в баскетбольном турнире в Подольске

Баскетбольный турнир — Кубок города Подольска по баскетболу среди юношей 2011 года рождения прошел в Подольской спортивной школе олимпийского резерва «Космос».

До этого в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победа», в котором приняли участие свыше 35 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Подольске за победу в баскетбольных соревнованиях боролись пять команд, в состав которых вошли 60 юных спортсменов из разных городов Подмосковья, а также из Тулы.

В результате команда из Подольска заняла третье место, уступив командам из Москвы и Тулы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги летнего спортивного сезона.