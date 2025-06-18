Пять команд приняли участие в областном фестивале по плаванию среди людей с ОВЗ в Подольске

В Подольске прошел областной фестиваль по плаванию среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Об итогах соревнований рассказали в муниципальной администрации.

Всего этим летом в Подмосковье пройдет около 2 тыс. массовых спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фестиваль прошел в Универсально-спортивном центре «Юность». В нем приняли участие 30 человек из Видного, Серпухова, Волоколамска, Домодедово и Подольска. Было образовано пять команд.

Участники с общими заболеваниями преодолели дистанцию в 50 м. Пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата — дистанцию в 25 м.

В результате победу одержала команда микрорайона Климовск Подольска. На втором месте разместилась команда Серпухова. Третье место заняли пловцы из Видного.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании на тему развития адаптивного спорта.