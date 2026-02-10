Пять нелегальных площадок с морскими контейнерами ликвидировали в Подмосковье в январе

В Подмосковье ликвидировали 94 нелегальные площадки с морскими контейнерами. О проделанной работе рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Новую систему регулирования ввели в регионе летом 2025 года. Ее цель — предотвратить незаконное использование земель.

В рамках проверок выяснилось, что 128 из 315 проверенных участков использовались с нарушениями. Ситуацию исправили в 25 округах.

Морские контейнеры уже удалили с 72 площадок, в том числе с четырех площадок — в январе. На 22 площадках изменили вид разрешенного использования — в том числе на одном участке за январь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом законе о размещении ларьков и киосков на частных землях.