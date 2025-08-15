Пять партий гуманитарной помощи отправила в зону СВО «Единая Россия» Подмосковья за неделю

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» за неделю отправило в зону СВО пять партий гуманитарной помощи — из Лобни, Шаховской, Лотошино, Одинцово и Пушкино.

В Лобне собрали более 1,3 тонны груза. Это продукты, вода, газовые баллоны, лекарства, одежда и обувь, квадрокоптер. Груз отправят во второй половине августа.

В Шаховской при участии депутата Андрея Гриднева и волонтеров собрали груз для отправки в Брянск, Донецк, Белгород и Старобельск. Это строительные материалы, оборудование, маскировочные сети, средства гигиены, посуда, а также продукты.

В Лотошино собрали продукты и лекарства, в Одинцово — сетку-рабицу для «мангалов» и саморезы, которые передали 12-му танковому полку на Сватово-Купянском направлении. В Пушкино депутат Мособлдумы Михаил Ждан направил тактические рюкзаки, генератор, газовые баллоны, хозяйственные товары и средства гигиены.

Всего с начала текущего года в регионе собрали и отправили в зону СВО свыше 326 тонн помощи. С начала СВО — более 15 тыс. тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об основных направлениях помощи участникам СВО в регионе.