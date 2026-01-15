Пять специально оборудованных мест для купания будет доступно в Можайске на Крещение

В Можайске на Крещение обустроят пять мест для купания, сообщает администрация округа. Это три стационарные купели, а также две проруби на прудах.

Всего в Подмосковье планируют оборудовать более 200 мест для купания. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение провести все необходимые подготовительные работы.

В Можайске в полночь 19 января откроется купель на территории Ново-Никольского собора. Еще четыре локации заработают раньше — с 22:00 18 января. В их числе купель «Святой колодец преподобного Ферапонта» в деревне Исавицы, купель Успенского Колоцкого женского монастыря в Колоцком, а также проруби на прудах в деревнях Сивково и Павлищево.

На всех объектах будут дежурить правоохранители, спасатели, дружинники, волонтеры и медики. До купели в Исавицах и обратно будет организован трансфер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе парков в период новогодних праздников.