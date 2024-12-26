Пять центров цифрового образования детей «IT-куб» работают в Московской области

В Подмосковье с 2019 года работают пять центров цифрового образования детей «IT-куб», они расположены в Подольске, Клину, Ленинском, Электростали и Химках. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Обучение в центрах проходят дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Они могут изучать программирование, мобильную разработку, робототехнику и другие востребованные направления в сфере информационных технологий.

«Я успел собрать несколько разных моделей роботов, с одним из которых мы с друзьями участвовали в областных соревнованиях. В дальнейшем я хочу научиться работать с роботом-манипулятором», — поделился ученик школы «Лидер» Себастиан Окишор.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье также функционируют четыре детских технопарка «Кванториум» — в Королеве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.