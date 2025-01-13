Пять жителей Подмосковья приняли участие в образовательной языковой стажировке в Абу-Даби

Пятеро учащихся из Подмосковья вошли в число участников образовательной языковой стажировки в Абу-Даби, передает Министерство образования Московской области.

Мероприятие организовал Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак при поддержке Минпросвещения РФ. В общей сложности в нем приняли участие более 20 человек.

В рамках стажировки участникам рассказали об истории, искусстве и традициях ОАЭ, особенностях арабского языка и письменности.

В культурную часть программы вошли экскурсии по главным достопримечательностям города, в том числе поездки в пустыню Руб-эль-Хали и крепость Каср Аль-Хосн.