Пять жителей Подмосковья приняли участие в образовательной языковой стажировке в Абу-Даби
Пятеро учащихся из Подмосковья поучаствовали в языковой стажировке в ОАЭ
Фото: [Министерство образования МО]
Пятеро учащихся из Подмосковья вошли в число участников образовательной языковой стажировки в Абу-Даби, передает Министерство образования Московской области.
Мероприятие организовал Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак при поддержке Минпросвещения РФ. В общей сложности в нем приняли участие более 20 человек.
В рамках стажировки участникам рассказали об истории, искусстве и традициях ОАЭ, особенностях арабского языка и письменности.
В культурную часть программы вошли экскурсии по главным достопримечательностям города, в том числе поездки в пустыню Руб-эль-Хали и крепость Каср Аль-Хосн.