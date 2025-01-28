Пятьдесят инвестпроектов реализовали в 2024 году в индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья
В Подмосковье в индустриальных парках и ОЭЗ за год реализовали 50 проектов
Фото: [Мининвест МО]
По итогам прошлого года в индустриальных парках и ОЭЗ Подмосковья реализовали 50 инвестиционных проектов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, на территориях индустриальных парков был реализован 41 проект с совокупным объемом инвестиций свыше 12 млрд руб. Запуск этих проектов позволил создать в регионе свыше 1 тыс. рабочих мест.
В ОЭЗ области реализовали девять проектов. В их запуск было инвестировано более 15 млрд руб. Таким образом было создано свыше 1,2 тыс. рабочих мест.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благодаря трансформации ЦСС площадь объектов недвижимости, вводимых в области, выросла в полтора раза.