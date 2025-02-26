Пяти округам Подмосковья передали 11 автобусов для подвоза детей в школы

Пяти округам Подмосковья передали 11 автобусов для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов в школы. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Школьные автобусы получили Зарайск, Лотошино, Истра, Воскресенск и Богородский округ. Это транспортные средства марок ПАЗ и «Газель Некст». Они будут подвозить детей в 10 сельских и городских школ.

Зарайску передали автобус на 22 места, который будет довозить до средней школы №1 им. дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова 18 детей из деревни Новоселки.

Лотошино передали автобус на 31 место для СОШ №1. До учреждения будут довозить 29 детей из шести деревень и сел. Богородскому округу передали два автобуса, каждый из которых рассчитан на 31 место, для Центра образования №29.

Истра получила два автобуса на 22 и 31 место для СОШ №2 города Истра и Павловской СОШ. На них на занятия будут ездить дети из четырех деревень и ЖК «Малая Истра».

В Воскресенск поступило пять автобусов. Четыре из них рассчитаны на 31 место, один — на 22 места. Транспортные средства будут доставлять в пять школ детей из 19 населенных пунктов.

С начала 2025 года округам передали 19 школьных автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно закрыть вопрос с дефицитом школьных учителей.