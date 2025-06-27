Пляжные зоны в Химках подготовили к летнему сезону

Две зоны отдыха у воды в Химках подготовили к летнему сезону – в парках Льва Толстого и «Экоберег». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В рамках работ специалисты установили шезлонги, душевые кабины и туалеты, а также оборудовали современные спасательные вышки. Кроме того, в парке на пляж завезли новый чистый песок. Помимо этого, они обновили детскую игровую и спортивную площадку, установили новые скамейки и урны, провели противоклещевую обработку территорий. Возле воды ежедневно будут дежурить спасатели.

Напомним, что при возникновении происшествий можно обратиться к спасателям на пляже или в экстренную службу по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.