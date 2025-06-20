Площадку для забора воды пожарной техникой открыли в деревне Новоселки Подольска

В Подольске появилась новая площадка для забора воды пожарной техникой. Ее открыли на территории деревни Новоселки, рассказали в администрации округа.

Пожарный пирс оборудовали по всем правилам, обустроили забетонированную площадку и установили информационный знак. Работоспособность новой площадки проверили специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».

Новый пожарный пирс в Новоселках имеет большое значение для обеспечения безопасности населенного пункта, так как в деревне отсутствует центральный водопровод и нет пожарных гидрантов.

В этом году в Подольске планируется открыть еще пять подобных площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области велась подготовка к пожароопасному периоду.