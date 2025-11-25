Пловец из Московской области одержал победу на международных соревнованиях

Представитель Подмосковья Роман Акимов одержал победу на международных соревнования по плаванию «Кубок сильнейших спортсменов», которые прошли в Минске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен из Мытищ стал лучшим в мужском старте на дистанции 200 м вольным стилем. На втором месте оказался еще один российский спортсмен, на третьем — пловец из Казахстана.

Участниками турнира стали более 500 атлетов из 11 стран, включая Россию, Белоруссию, Венгрию, ЮАР, Китай и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.